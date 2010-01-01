Мебель напрямую от фабрики. Без наценки магазина

Вечер добрый. Нужна угловая кухня в коттедж, но с островом и электрику в него провести, чтобы розетки вывести. Пока склоняюсь к массиву, причем Российскому. Единственное, кухня планируется в длину почти 3 метра. Столешница каменная, может быть барные стулья тоже. Ещё нужно пару полок сделать, но я думаю эти мелочи вы делаете. Наверняка у вас есть какие-то похожие заказы, так вот интересуют цены под ключ с установкой, но чтобы расписано было чётко что за что. Благодарю.
Здравствуйте! Нужны размеры кухни по обеим сторонам и острова, какой именно фасад, определить категорию камня (цена меняется) и тогда мы посчитаем стоимость. На каждый заказ составляется спецификация с детализацией попредметно всех шкафов, декоров и фурнитуры. В смете будет количество и цены на все товары и услуги.
Добрый день. Хотелось бы понять сможете ли вы выполнить мой заказ полностью. Нужна мебель: в детскую (шкаф, кровать, стол, комод, тумбочка), в ванную комнату (два шкафчика) и диван в зал (под 2 метра, чтобы раскрывался и можно было спать). Может быть !!! будет кухня ещё, но пока нужна информация по тому, что написал. Естественно всё по индивидуальным размерам.
Здравствуйте! Изготовим все, что вы перечислили, в том числе и кухню. Срок изготовления индивидуальных заказов мягкой мебели может быть увеличен на 7 дней.
Здравствуйте. Можно ли приобрести
мебель в рассрочку? И если можно, то какая будет переплата?
Доброго дня! Да, рассрочка у нас есть. Необходим будет первоначальный взнос от 30 до 50 процентов. Предоставим рассрочку до 10 месяцев с равными платежами без переплат и страховок.
Здравствуйте! Мне понравилась кровать в разделе спальни и ещё пара диванов у вас же. Но мне нужно сделать их по индивидуальным размерам, достаточно нестандартным! Ещё нужен шкаф вместительный, но с очень маленьким количеством полок (3-4). Если делаете такое, то скажите какую информацию от меня требуется дать в моём случае и каким образом лучше? Письмом на почту, вотсап, по телефону и т.п. Заранее спасибо.
Доброго дня. От вас необходимы размеры каждого из диванов и кровати — мы сможем выполнить любой нестандарт. Также, нужно уточнить категорию ткани и наличие механизмов трансформации у диванов и подъемного механизма у кровати. Шкаф с небольшим количеством полок необходимо закрепить к стене и сделать внутри дополнительные ребра жесткости по задней стенке — тут тоже вопросов не возникнет. Давайте согласуем детали, звоните +7 499 398 30 10
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