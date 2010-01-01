Мебель напрямую от фабрики. Без наценки магазина

Вечер добрый. Нужна угловая кухня в коттедж, но с островом и электрику в него провести, чтобы розетки вывести. Пока склоняюсь к массиву, причем Российскому. Единственное, кухня планируется в длину почти 3 метра. Столешница каменная, может быть барные стулья тоже. Ещё нужно пару полок сделать, но я думаю эти мелочи вы делаете. Наверняка у вас есть какие-то похожие заказы, так вот интересуют цены под ключ с установкой, но чтобы расписано было чётко что за что. Благодарю. Здравствуйте! Нужны размеры кухни по обеим сторонам и острова, какой именно фасад, определить категорию камня (цена меняется) и тогда мы посчитаем стоимость. На каждый заказ составляется спецификация с детализацией попредметно всех шкафов, декоров и фурнитуры. В смете будет количество и цены на все товары и услуги.

Добрый день. Хотелось бы понять сможете ли вы выполнить мой заказ полностью. Нужна мебель: в детскую (шкаф, кровать, стол, комод, тумбочка), в ванную комнату (два шкафчика) и диван в зал (под 2 метра, чтобы раскрывался и можно было спать). Может быть !!! будет кухня ещё, но пока нужна информация по тому, что написал. Естественно всё по индивидуальным размерам. Здравствуйте! Изготовим все, что вы перечислили, в том числе и кухню. Срок изготовления индивидуальных заказов мягкой мебели может быть увеличен на 7 дней.

Здравствуйте. Можно ли приобрести мебель в рассрочку? И если можно, то какая будет переплата? Доброго дня! Да, рассрочка у нас есть. Необходим будет первоначальный взнос от 30 до 50 процентов. Предоставим рассрочку до 10 месяцев с равными платежами без переплат и страховок.